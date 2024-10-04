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Лукашенко сказал о готовности Беларуси помочь Украине в восстановлении страны

Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь Украине восстанавливать страну.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр сказал, что Беларусь готова помочь Украине в восстановлении страны, сообщает пресс-служба президента.

В частности, Лукашенко заявил о том, что украинские власти ошибочно полагаются на то, что Запад станет заниматься восстановлением Украины после завершения конфликта.

— Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — подчеркнул белорусский президент.

И также сказал о своей уверенности в том, что новые американские власти, вообще, будут озабочены проблемами внутри своей страны, и что им будет не до Украины.

В связи с этим Лукашенко посоветовал украинским властям подумать о помощи Беларуси в восстановлении страны.

— Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов, — заключил президент.

Еще Александр Лукашенко уверен, что после конфликта Зеленскому скажут: «Володя, ты кто такой?».

Также белорусский президент сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.

И также президент опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.