Лукашенко сказал о готовности Беларуси помочь Украине в восстановлении страны

Президент Беларуси Александр сказал, что Беларусь готова помочь Украине в восстановлении страны, сообщает пресс-служба президента.
В частности, Лукашенко заявил о том, что украинские власти ошибочно полагаются на то, что Запад станет заниматься восстановлением Украины после завершения конфликта.
— Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — подчеркнул белорусский президент.
И также сказал о своей уверенности в том, что новые американские власти, вообще, будут озабочены проблемами внутри своей страны, и что им будет не до Украины.
В связи с этим Лукашенко посоветовал украинским властям подумать о помощи Беларуси в восстановлении страны.
— Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко уверен, что после конфликта Зеленскому скажут: «Володя, ты кто такой?».
Также белорусский президент сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.
И также президент опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.