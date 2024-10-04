Информационные встречи проведут для беременных в Иркутской области

В Иркутской области пройдут информационные встречи для беременных. Как сообщили в пресс-службе кадрового центра региона, мероприятия приурочены ко Всероссийскому Дню беременных, который по традиции отмечают 7 апреля и 7 октября. Встречи будут проходить в Женских клубах, созданных на базе центров. Там, беременным расскажут как по нацпроекту «Демография» можно получить новую профессию во время декрета.