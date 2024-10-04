Информационные встречи проведут для беременных в Иркутской области

В Иркутской области пройдут информационные встречи для беременных. Как сообщили в пресс-службе кадрового центра региона, мероприятия приурочены ко Всероссийскому Дню беременных, который по традиции отмечают 7 апреля и 7 октября. Встречи будут проходить в Женских клубах, созданных на базе центров. Там, беременным расскажут как по нацпроекту «Демография» можно получить новую профессию во время декрета.
— Карьерные консультанты Кадровых центров расскажут будущим мамам как не потерять профессиональные навыки за время декрета, какие знания помогут успешно пройти собеседование. Декрет дает возможность женщинам поразмышлять о своей карьере, развить свои компетенции в нужном направлении. По нацпроекту «Демография» совершенно бесплатно в Иркутской области можно получить новую профессию или повысить квалификацию по более чем 180 образовательным программам, — отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.
Также для женщин проведут тренинги и мастер-классы. На беседах будут присутствовать представители органов власти, соцструктур и здравоохранения. А психологи расскажут о способах расслабления.