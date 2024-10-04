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Между Дзержинском и Богородском хотят построить канатную дорогу

ДЗЕРЖИНСК, 4 октября, ФедералПресс. Перед уходом с поста мэра Дзержинска Иван Носков анонсировал строительство канатной дороги через Оку, которая должна связать Дзержинск и Богородск.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Проекты, о которых нам рассказал Иван Николаевич, как всегда, очень амбициозны. Обязательно будем наблюдать за ними и стараться, чтобы и они воплотились в жизнь», — подчеркнул председатель Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин.

Пресс-служба мэрии Дзержинска сообщила, что разработкой проекта возведения объекта займется правительство Нижегородской области вместе с администрациями Дзержинска и Богородска. Предположительные даты начала строительства пока не называются.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Нижнем Новгороде с 1 сентября подорожал проезд на канатной дороге.