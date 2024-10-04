Между Дзержинском и Богородском хотят построить канатную дорогу

«Проекты, о которых нам рассказал Иван Николаевич, как всегда, очень амбициозны. Обязательно будем наблюдать за ними и стараться, чтобы и они воплотились в жизнь», — подчеркнул председатель Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин.