Период господства Весов до 23 октября: что ждет представителей знака зодиака в их сезоне

Астрологический период знака зодиака Весы приходится на 24 сентября — 23 октября. Станет ли этот сезон временем успеха и процветания для этих представителей зодиакального круга, «Вечерней Москве» рассказала астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.
Весы, ваш сезон — время гармонии, баланса и личного роста. Вы почувствуете внутренний подъем и стремление привести жизнь в порядок. Это отличное время для самопознания и духовных практик: уделите время медитации, йоге или прогулкам на свежем воздухе. Единственная опасность — потеряться в собственных размышлениях и упустить важные события вокруг. Не забудьте взаимодействовать с окружающим миром.
В профессиональной сфере у Весов будет настоящий расцвет. Ваша харизма и способность к компромиссам помогут найти общий язык с коллегами и руководством. Не упустите шанс проявить себя в командной работе — сейчас вы находитесь на пике своей дипломатии. Однако будьте осторожны с распределением времени: слишком много проектов сразу могут привести к переутомлению. Старайтесь придерживаться четкого графика и не забывайте про отдых.
Финансовые вопросы в вашем сезоне также будут благополучно решаться. Возможны неожиданные бонусы или премии, а также новые предложения, которые принесут прибыль в будущем. Однако звезды советуют быть осторожными с крупными покупками и вложениями. Это не лучшее время для рисков, связанных с деньгами — придерживайтесь проверенных схем и методов. Секрет успеха — внимательное планирование и отказ от импульсивных решений.
В любви Весам предстоит приятный и романтичный период. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека, с которым сразу почувствуют взаимопонимание. В существующих отношениях появится желание стать ближе к партнеру, и это желание стоит реализовать. Но помните о важности личного пространства: не пытайтесь все контролировать, дайте партнеру возможность быть самостоятельным. Ваша легкость и дипломатичность в отношениях — ключ к гармонии.
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Семейная жизнь в этот период будет стабильной и гармоничной. Возможно, возникнет желание собраться всей семьей за одним столом, устроить душевные вечера или небольшие поездки. Звезды рекомендуют уделить внимание старшему поколению — их советы могут оказаться мудрыми и полезными. Единственное предостережение — избегайте семейных конфликтов, особенно на тему бытовых мелочей. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а решить все вопросы мирным путем.
Вопросы здоровья в этот период требуют некоторого внимания. Ваш энергетический потенциал будет высоким, но важно не перегружать себя физически. Уделите внимание полноценному отдыху и здоровому сну. Спортом лучше заниматься без фанатизма — отдайте предпочтение легким тренировкам, таким как плавание или пилатес. Также звезды советуют следить за состоянием нервной системы — избегайте стрессов и находите время для релаксации.