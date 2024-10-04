Период господства Весов до 23 октября: что ждет представителей знака зодиака в их сезоне

В профессиональной сфере у Весов будет настоящий расцвет. Ваша харизма и способность к компромиссам помогут найти общий язык с коллегами и руководством. Не упустите шанс проявить себя в командной работе — сейчас вы находитесь на пике своей дипломатии. Однако будьте осторожны с распределением времени: слишком много проектов сразу могут привести к переутомлению. Старайтесь придерживаться четкого графика и не забывайте про отдых.