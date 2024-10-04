Губернатор Ростовской области наградил педагогов в преддверии дня учителя

В музыкальном театре Ростова-на-Дону в преддверии Дня учителя губернатор Василий Голубев вручил награды и поощрения десяти педагогам, а также представителям двух трудовых династий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
— Учитель — это наставник, проводник в большую жизнь. Он не только помогает постигать грамоту, но и учит думать, брать на себя ответственность, дружить и любить. Воспитывает уважительное отношение к родителям, малой и большой Родине, — отметил Василий Голубев.
Губернатор напомнил, что в Ростовской области сейчас работают около 12 тысяч воспитателей детсадов, больше 28 тысяч школьных учителей, почти 5 тысяч мастеров и преподавателей колледжей и техникумов. Также на Дону проживают более 100 учительских семей, состоящих из трех и более поколений.
Талантливых работников сферы образования поддерживают ежегодными премиями губернатора. Например, в 2024 году на поощрение специалистов из областного бюджета было направлено свыше 13,5 млн рублей.
Кроме этого, в регионе продолжают развивать образовательную среду для учеников и педагогов. За пять лет построили и ввели в эксплуатацию 50 детских садов и 32 школы. Мест в детских садах стало на 7 тысяч больше, а мест в школах — больше на 19 тысяч. Провели ремонт 335 объектов образования.