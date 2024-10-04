Губернатор Ростовской области наградил педагогов в преддверии дня учителя

Кроме этого, в регионе продолжают развивать образовательную среду для учеников и педагогов. За пять лет построили и ввели в эксплуатацию 50 детских садов и 32 школы. Мест в детских садах стало на 7 тысяч больше, а мест в школах — больше на 19 тысяч. Провели ремонт 335 объектов образования.