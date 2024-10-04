Кибербуллеры месяцами травят 16-летнюю уфимку и ее семью: угрожают расправой, сливают личные данные и расклеивают листовки с обвинениями в живодерстве

Этим летом соцсети запестрили сообщениями о телеграм-канале, на котором от имени и с фотографией 16-летней уфимки Дарьи (здесь и далее все имени изменены — Ред.) публиковались ролики с издевательствами над кошками и котятами. Видео сопровождались циничными комментариями вроде «вскрываю пушистиков, как киндер» или «выдавливаю кетчуп из ваших любимцев». Более того, школьница, едва только окончившая 9 класс, якобы даже советовалась с подписчиками, какой еще более изощренный способ экзекуции ей выбрать. Многочисленные пользователи стали жаловаться на канал, а слава о юной живодерке быстро разлетелась по городу. Многие желали девушке расправы и наказания, пытались ее самостоятельно найти, даже не разобравшись в правдивости истории.
Огромное количество обращений по поводу этого канала поступило Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета. Она проверила информацию и назвала ее фейковой: Дарья, от имени которой публиковался весь кошмар, ни к чему не причастна, а публикуемые от ее имени материалы делали совершенно другие люди — настоящие живодеры.
— Прекратите травлю и преследование девочки из Уфы. Она не имеет к этому отношения. Распространением жестоких материалов занимается профессиональная команда людей, — сказала Мизулина.
После этого понадобилось еще некоторое время, чтобы одураченные фейковым каналом люди поняли, в чем дело, и сами прекратили распространять ложную информацию о девочке-подростке.
Несмотря на официальные заявления, ситуация только ухудшилась: девушка подверглась еще большей травле, а кибербуллинг достиг ужасающих масштабов. Что сейчас переживает семья и сама девушка, в беседе с «КП-Уфа» рассказала ее мама Карина Т.
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ССОРЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ».
— Началось все с ссоры в компьютерной игре, которой увлекалась дочка, но точно не знаю, что конкретно там произошло. В этой игре был клан, в котором состояли дети разного возраста и из разных стран, — рассказывает Карина. — Общались они в социальной сети в группе клана. Однажды туда написал неизвестный парень и попросил удалить эту группу, пригрозив, что в случае отказа выложит в сеть все личные данные Даши и устроит травлю.
По словам женщины, странного парня сразу же заблокировали, после чего он исполнил угрозу и выложил все личные данные девушки в открытом доступе, а потом потребовал от нее записать видео с извинениями.
— Моя дочь не понимала, за что именно ей нужно извиниться, поэтому просто закрыла страницу в соцсетях и заблокировала этого парня, — говорит мама Даши. — Уже позже выяснилось, что действовал не один человек, а целая группа. Все страницы, с которых они писали, были фейковые.
К тому времени фейковый канал с издевательствами над котятами, которые от лица девушки создали злоумышленники, уже активно разлетелся по соцсетям. Многие бывшие одноклассники Даши приняли все за чистую монету и начали травить бывшую подругу.
ТРАВЛЕ ПОДВЕРГЛИСЬ ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ ДЕВУШКИ.
После того, как Дарья закрыла все свои страницы, интернет-тролли начали писать ее родственникам, друзьям и одногруппникам в колледже, куда поступила девушка.
— В сообщениях были угрозы физического насилия, травли в интернете, — рассказывает Карина. — У них были личные данные тех, кому писали, и угрозы выложить их в общий доступ. Они узнавали информацию про мою дочь, адреса, телефоны, с кем она общается. Кидали им ролики с непристойным содержанием, мол, вам грозит тоже самое.
Угрозами в интернете злоумышленники не ограничились. По городу стали появляться листовки с фотографиями и личными данными Даши. Мол, посмотрите, в Уфе живет живодерка, она находится в розыске. Если вы ее увидите — обращайтесь в полицию и не выпускайте своих домашних животных на улицу. Уже известно, что для расклейки листовок преследователи Даши нанимали обычных уфимцев, которые искренне считали, что помогают поймать живодерку.
На одной Даше злоумышленники не остановились и переключились на ее 11-летнюю сестру. Знакомым девочки с фейковых аккаунтов отправляют порнографические фотографии якобы от имени ее отца. Семья находится в полном отчаянии и не понимает, как бороться с обрушившейся на ней массовой травлей и ненавистью.
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Кто и зачем это делает — остается под вопросом. Существует мнение, что в интернете специально создаются группы, которые занимаются травлей за деньги, то есть собирают информацию о жертве, запугивают, создают каналы в мессенджерах, где выкладывают шокирующий контент, потом, когда удается набрать аудиторию, все содержимое в группах удаляют и продают. Аналогичным образом могут создаваться фейковые аккаунты и также продаваться. Но пока что это только теории.
— Кто эти люди, выяснить пока что не удалось. Они открыто пишут, что, по сути, просто тренируются на нашей семье. Что мы сами виноваты в том, что сразу не пошли на уступки и не стали извиняться. Но за что извиняться, если моя дочь ни в чем не виновата? — недоумевает мама Даши.
«ОТ НИХ СТРАДАЮТ ВСЕ».
Как рассказывает Карина, сейчас ее дочь находится в очень подавленном состоянии, с ней работает психолог. Сначала ее обвиняли в живодерстве, а сейчас открыто угрожают одногруппникам и ребятам из параллели в колледже. Жизнь нескольких ребят преследователи сделали по-настоящему невыносимой.
— Также они создавали страницы в разных мессенджерах и соцсетях с нашими фотографиями и от нашего имени угрожали людям. Писали наш домашний адрес, и люди приходили разбираться. Вызывали курьеров доставки по шесть раз за ночь, не давая спать, — делится переживаниями измученная женщина. — Также они вызывали полицию, якобы нас убили. От них страдают все, кто хоть как-то знаком с дочкой.
Конечно же, мать Дарьи не стала сидеть сложа руки и обратилась в полицию. По словам Карины, в правоохранительных органах сказали, что такие случаи — не редкость, но таких масштабов еще не было. Мама Даши также рассказала, что у шантажистов были определенные требования.
— Сначала они требовали удаление группы, потом видеоизвинение от дочери, — говорит Карина. — А дальше они уже потребовали перевести им 200 тысяч рублей. Я думаю, что в следующий раз они опять что-то новое придумают, лишь бы не останавливать травлю. Для этих негодяев главное — чтобы была причина продолжать это делать.
Когда находились смельчаки, которые пытались защитить семью, выкладывали опровержения, преследователи переключались на них — угрожали, вызывали полицию на домашний адрес.
— Кроме моей дочери, нападкам и угрозам подверглись все ее одноклассники, подруги, друзья сестры, а теперь начались нападки на одногруппников Даши, — сетует женщина. — Сосчитать трудно. Кому-то пришло пару сообщений, но они заблокировали их и удалили, а кого-то сильно запугивали.
Сейчас Даша продолжает посещать колледж, несмотря на травлю. Одногруппники верят девушке и встали на ее сторону, сейчас ребята стараются держаться все вместе, чтобы противостоять сталкерской атаке.
— Колледж активно нам помогает, работает с детьми, поэтому конфликтов между ними удается избежать. Но сама ситуация очень неприятная, ведь дети находятся под постоянным давлением, — вздыхает Карина. — Все очень переживают, лишь бы кто руки на себя не наложил…
«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии, но оперативный ответ получить не удалось. Как только он появится, мы его опубликуем.