Кибербуллеры месяцами травят 16-летнюю уфимку и ее семью: угрожают расправой, сливают личные данные и расклеивают листовки с обвинениями в живодерстве

Этим летом соцсети запестрили сообщениями о телеграм-канале, на котором от имени и с фотографией 16-летней уфимки Дарьи (здесь и далее все имени изменены — Ред.) публиковались ролики с издевательствами над кошками и котятами. Видео сопровождались циничными комментариями вроде «вскрываю пушистиков, как киндер» или «выдавливаю кетчуп из ваших любимцев». Более того, школьница, едва только окончившая 9 класс, якобы даже советовалась с подписчиками, какой еще более изощренный способ экзекуции ей выбрать. Многочисленные пользователи стали жаловаться на канал, а слава о юной живодерке быстро разлетелась по городу. Многие желали девушке расправы и наказания, пытались ее самостоятельно найти, даже не разобравшись в правдивости истории.