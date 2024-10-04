Ростовчане старшего поколения посетили «Самбекские высоты» в рамках регионального проекта

— Пожилые люди — это наша история, наше прошлое и наше будущее. Давайте подарим им свою заботу и любовь. Не забывайте, что каждое слово, каждый жест важен для них. Пусть они почувствуют, что они не одиноки и что мы ценим их опыт и мудрость, — призвала Лидия Новосельцева.