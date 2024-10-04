Ростовчане старшего поколения посетили «Самбекские высоты» в рамках регионального проекта

Для ростовчан старшего поколения из Ворошиловского района прошла экскурсионная поездка в народный музейный комплекс «Самбекские высоты». В рамках регионального проекта «Старшее поколение» экскурсию смогли посетить 50 участников.
Организатором поездки выступила председатель Общественного Совета проекта «Старшее поколение» в регионе, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева.
— Пожилые люди — это наша история, наше прошлое и наше будущее. Давайте подарим им свою заботу и любовь. Не забывайте, что каждое слово, каждый жест важен для них. Пусть они почувствуют, что они не одиноки и что мы ценим их опыт и мудрость, — призвала Лидия Новосельцева.
Для участников поездки были организованы экскурсия, прогулка по масштабному музею-парку, общение, чаепитие.
— Обычно меня трудно вытащить из дома. Но я не жалею, что поехала. Было много полезной информации, я получила отличные впечатления. Те, кто постарше меня с больными ногами и спиной все равно с удовольствием все посмотрели, пообщались между собой. Вообще здорово, все правильно! — так отозвалась о поездке Наталья Филипповна Беседина.
Напомним, что региональный партийный проект «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия жителей области старшего поколения и создание условий для их активного долголетия.
Как рассказала Лидия Новосельцева, для подшефных организуются поездки в кино и театр. А в завершении участников всегда спрашивают — что бы они еще хотели посмотреть.
— Нас всегда благодарят и просят выезжать почаще. Так было и в этот раз, когда мы возвращались с «Самбекских высот». Спасибо всем, кто помог мне в очередной раз добавить праздника и добрых впечатлений нашим старшим, — отметила парламентарий.
Соорганизатором экскурсии выступило Ростовское региональное отделение «Союза машиностроителей России».