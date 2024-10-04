Приговоры до 25 лет по делу о теракте на аэродроме Мачулищи вынесены в Минске

В Генеральной прокуратуре сообщили о вынесенном обвинительном приговоре по делу о теракте на территории военного аэродрома Мачулищи.
Судебное разбирательство по делу о теракте на военном аэродроме Мачулищи проходило в Минском городском суде. Фигурантами уголовного дела стали 12 лица, в том числе причастные к акту терроризма на территории военного аэродрома. Обвиняемым инкриминировали совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.
Суда признал фигурантов виновными и приговорил к уголовным срокам от 2 лет 3 месяцев до 25 лет.
Так, обвиняемые Швец, Азаров, Якутик и Демин признаны виновными в акте терроризма и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта. Кроме того, Азарова, Демина и Якутика, а также Соколова, Точицкую, Лопарева и Лопатина признали виновными — в измене государству, а фигурантов Швеца, Яцуту и Сычева — в осуществлении агентурной деятельности. Также Швец приговорен к сроку за прохождение обучения и иную подготовку для участия в террористической деятельности, и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Также суд посчитал доказанной вину Якутика, Соколова, Степурко, Пилько, Лопатина, Точицкой, Лопарева и Сычева в финансировании террористической и экстремистской деятельности, участии в экстремистском формировании, в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в различных сочетаниях.
Исполнитель акта терроризма, являющийся гражданином Украины Швец приговорен к 25 годам тюрьмы, другие соучастники получили от 15 до 25 лет лишения свободы. И еще нескольким обвиняемым по делу назначено наказание, связанное с лишением свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 15 лет заключения.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним в марте 2023-го президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о попытке теракта в Мачулищах и задержании украинского террориста.
А еще третья по численности армия НАТО будет в соседней с Беларусью Польше.
И еще Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.