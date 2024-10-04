Приговоры до 25 лет по делу о теракте на аэродроме Мачулищи вынесены в Минске

Так, обвиняемые Швец, Азаров, Якутик и Демин признаны виновными в акте терроризма и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта. Кроме того, Азарова, Демина и Якутика, а также Соколова, Точицкую, Лопарева и Лопатина признали виновными — в измене государству, а фигурантов Швеца, Яцуту и Сычева — в осуществлении агентурной деятельности. Также Швец приговорен к сроку за прохождение обучения и иную подготовку для участия в террористической деятельности, и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.