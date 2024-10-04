Трехдневное перекрытие улицы Тухвата Янаби ждет жителей Уфы

По информации мэрии, из-за капитального ремонта участка теплосети в полночь пятого октября закроется для движения полоса по четной улице. Ограничения снимут на следующий день в 23:00. На втором этапе работы пройдут с 00:00 6 октября до 06:00 7 октября по нечетной напротив здания № 61/1.