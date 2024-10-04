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Трехдневное перекрытие улицы Тухвата Янаби ждет жителей Уфы

Ограничения связаны с ремонтом участка теплосети.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перекроют улицу Тухвата Янаби. Об этом предупреждает городская администрация.

По информации мэрии, из-за капитального ремонта участка теплосети в полночь пятого октября закроется для движения полоса по четной улице. Ограничения снимут на следующий день в 23:00. На втором этапе работы пройдут с 00:00 6 октября до 06:00 7 октября по нечетной напротив здания № 61/1.

Уфимцев просят заранее продумать маршрут и приносят свои извинения за неудобства.

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