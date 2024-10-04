Сергей Лазарев спел песню о Беларуси прямо в минском аэропорту

Популярный российский певец Сергей Лазарев 4 октября, в пятницу, спел песню о Беларуси прямо в минском аэропорту. Видео и подробности исполнитель опубликовал у себя в соцсетях.
Лазарев сообщил, о своем прилете в Минск, исполнив песню:
— Я в Беларуси, Минск, мы на месте. Как поет команда КВН одна: «Здесь Беларусь».
Певец уточнил, что песню исполняет белорусская команда КВН. Он подчеркнул, что ждет всех на своих концертах, которые состоятся во Дворце Республики 5 и 6 октября. К слову, на субботний концерт все билеты проданы. В воскресенье состоится дополнительный концерт, несколько билетов еще есть в продаже. Артист уже успел провести первую репетицию на сцене Дворца Республики.
Как пишет БелТА, популярный артист посетил социально-педагогический центр Центрального района Минска. Сергей Лазарев пообщался воспитанниками данного учреждения, подписал фото и сфотографировался с ними.
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