Сергей Лазарев спел песню о Беларуси прямо в минском аэропорту

Певец уточнил, что песню исполняет белорусская команда КВН. Он подчеркнул, что ждет всех на своих концертах, которые состоятся во Дворце Республики 5 и 6 октября. К слову, на субботний концерт все билеты проданы. В воскресенье состоится дополнительный концерт, несколько билетов еще есть в продаже. Артист уже успел провести первую репетицию на сцене Дворца Республики.