В отдаленные села Крыма будут приезжать «аптеки на колесах»

По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день «не в полном объеме». Медицинские организации заключили договоры с предприятием «Крым-Фармация» о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.
«Особые трудности испытывают жители отдаленных сел. Если нет возможности организовать обеспечение населения медикаментами на базе ФАПа или врачебной амбулатории, в поселение по четкому графику, составленному по заявкам граждан, должна приезжать мобильная аптека», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа.
«Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики», — добавил он.