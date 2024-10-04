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В отдаленные села Крыма будут приезжать «аптеки на колесах»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа. Об этом глава республики сообщил по итогам рабочего выезда в Белогорский район.

Источник: РИА "Новости"

По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день «не в полном объеме». Медицинские организации заключили договоры с предприятием «Крым-Фармация» о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.

«Особые трудности испытывают жители отдаленных сел. Если нет возможности организовать обеспечение населения медикаментами на базе ФАПа или врачебной амбулатории, в поселение по четкому графику, составленному по заявкам граждан, должна приезжать мобильная аптека», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа.

«Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики», — добавил он.

медицина