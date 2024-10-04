В отдаленные села Крыма будут приезжать «аптеки на колесах»

По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день «не в полном объеме». Медицинские организации заключили договоры с предприятием «Крым-Фармация» о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.