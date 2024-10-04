Главные новости недели с 30 сентября по 4 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 30 сентября по 4 октября 2024 года.
Минобороны сообщило об освобождении Угледара
Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Это стало результатом решительных действий подразделений, заявили в ведомстве.
Путин разрешил отправлять подсудимых на военную операцию
Президент подписал законы, позволяющие приостанавливать уголовное производство, если подсудимого призывают на военную службу или он заключает контракт с Минобороны в период мобилизации. Изменения вносятся в УПК и закон о военной службе.
Новый генсек НАТО оценил ядерную угрозу со стороны России
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что угрозы применения ядерного оружия со стороны России нет. Альянс продолжит поддержку Украины и усилит меры по коллективной обороне. Рютте призвал страны НАТО увеличить инвестиции.
Путин подписал указ об осеннем призыве
В осенний призыв 2024 года в армию России будут призваны 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, следует из указа президента РФ.
В Москве простились с композитором Вячеславом Добрыниным
В Москве на Троекуровском кладбище завершилось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным, умершим на 79-м году жизни. Последние годы певец и композитор не выступал из-за проблем со здоровьем, он перенес три инсульта.