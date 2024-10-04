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Главные новости недели с 30 сентября по 4 октября 2024 года

Итоги недели с 30 сентября по 4 октября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 30 сентября по 4 октября 2024 года.

Минобороны сообщило об освобождении Угледара

Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Это стало результатом решительных действий подразделений, заявили в ведомстве.

Путин разрешил отправлять подсудимых на военную операцию

Президент подписал законы, позволяющие приостанавливать уголовное производство, если подсудимого призывают на военную службу или он заключает контракт с Минобороны в период мобилизации. Изменения вносятся в УПК и закон о военной службе.

Новый генсек НАТО оценил ядерную угрозу со стороны России

Источник: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что угрозы применения ядерного оружия со стороны России нет. Альянс продолжит поддержку Украины и усилит меры по коллективной обороне. Рютте призвал страны НАТО увеличить инвестиции.

Путин подписал указ об осеннем призыве

В осенний призыв 2024 года в армию России будут призваны 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, следует из указа президента РФ.

В Москве простились с композитором Вячеславом Добрыниным

Источник: Агентство «Москва»

В Москве на Троекуровском кладбище завершилось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным, умершим на 79-м году жизни. Последние годы певец и композитор не выступал из-за проблем со здоровьем, он перенес три инсульта.