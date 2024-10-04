На участке Долгиновского тракта 4−9 октября изменится организация движения

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за работ по укладке асфальтобетонного покрытия на участке Долгиновского тракта от МКАД до ул. Будславской с 4 по 9 октября с 23.00 до 6.00 движение транспорта будет осуществляться по соседним от укладки полосам движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.