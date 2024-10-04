Длинные выходные будут в Беларуси в ноябре 2024 года

Белорусов в ноябре ожидают длинные выходные — четыре выходных дня подряд. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 814 от 23 ноября 2023-го), опубликованное Национальный правовым интернет-порталом.
Так, в ноябре белорусы будут отдыхать четыре дня подряд. Это связано с тем, День Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября, в этом году выпадает на четверг и будет праздничным нерабочим днем.
А затем рабочую пятницу, 8 ноября, в Беларуси перенесут на субботу, 16 ноября. За счет чего у белорусов получатся длинные выходные: с 7 по 10 ноября включительно.
Всего же в ноябре у белорусов будет 10 выходных дней с учетом переноса одного рабочего дня на субботу.