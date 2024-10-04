Генетик назвал идеальную для психики человека диету

Употребление в пищу подвергшихся значительной промышленной обработке продуктов ухудшает состояние кишечника и негативно отражается на психике.
Наиболее полезны для психоэмоционального состояния овощи, фрукты, бобовые, рыба, орехи, а также ряд молочных продуктов. Они входят в состав блюд средиземноморской кухни. Переход на такую диету положительно скажется и на работе кишечника, и на настроении человека.
Изменение рациона питания, по мнению эксперта, способно вылечить депрессию. Практика показала большую эффективность средиземноморской диеты по сравнению с употреблением антидепрессантов. У людей, страдающих депрессивными расстройствами личности, напомнил Спектор, часто наблюдаются и проблемы с кишечником.
Для снижения уровня холестерина генетик посоветовал чаще есть овсяную кашу. От фастфуда, жареного мяса, чипсов, газированной воды стоит отказаться. Для быстрого питания лучше подходит сыр с цельнозерновым хлебом, оливками и свежими овощами.