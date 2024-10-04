Генетик назвал идеальную для психики человека диету

Наиболее полезны для психоэмоционального состояния овощи, фрукты, бобовые, рыба, орехи, а также ряд молочных продуктов. Они входят в состав блюд средиземноморской кухни. Переход на такую диету положительно скажется и на работе кишечника, и на настроении человека.