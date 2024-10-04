В Таганроге спасли мужчину в тяжелом состоянии с пневмококковой инфекцией

Медики Таганрога спасли 60-летнего пациента, вовремя определив у него пневмококковую инфекцию. Об этом случае рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.
Мужчину с температурой в 40 градусов привезли в больницу после вызова скорой помощи. Таганрожец имел одышку, кашель с гнойной мокротой, боли в грудной клетке, состояние при этом стремительно ухудшалось.
— В анализах крови выявили возбудитель Streptococcus pneumoniae, или по-другому пневмококк. Обычно это нормальный обитатель ротоглотки и носа у 45% взрослых. Рост бактерий контролируется при сильной иммунной системе, но при ослабленном иммунитете может возникнуть заболевание. Самое грозное осложнение — сепсис с уровнем смертности 20−50%, — пояснили в минздраве региона.
При появлении первых признаков заболевания медики советуют сразу же обращаться к врачу. Самолечение может привести ку тяжелым последствия и даже к летальному исходу.
Напомним, ранее в Ростове у женщины с постоянной усталостью выявили редкую патологию крови.