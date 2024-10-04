В Таганроге спасли мужчину в тяжелом состоянии с пневмококковой инфекцией

— В анализах крови выявили возбудитель Streptococcus pneumoniae, или по-другому пневмококк. Обычно это нормальный обитатель ротоглотки и носа у 45% взрослых. Рост бактерий контролируется при сильной иммунной системе, но при ослабленном иммунитете может возникнуть заболевание. Самое грозное осложнение — сепсис с уровнем смертности 20−50%, — пояснили в минздраве региона.