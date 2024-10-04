«Нас не сломить!»: Героизм солдат и мирных жителей в Курской области показали ростовские художники

Художники из Ростова Георгий и Анастасия Бегма, знаменитые на всю Россию своими патриотическими видео-артами, свое новое произведение посвятили памяти всех погибших и пострадавших от вторжения украинских нацистов в Курскую область.
О переживаниях и надеждах, отраженных в произведении, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал Георгий Бегма.
НАД СЦЕНАРИЕМ ДУМАЛИ МЕСЯЦ.
— Когда началось вторжение ВСУ в Курскую область, уже тогда было понятно, что мы не можем обойти это событие стороной. Вот и решили поддержать пострадавших людей и их родственников, а также с помощью искусства оставить этот факт в истории.
В течение месяца художники думали над сценарием: как именно показать ситуацию с солдатами-срочниками, которые еще совсем недавно окончили школу, попали в армию и вот им пришлось лицом к лицу столкнуться с непомерной жестокостью со стороны ВСУ.
Видео, которое длится около двух с половиной минут, начинается с того, что молодые парни получают школьные аттестаты. А потом, когда украинские нацисты вторглись в Россию, они уже, неся срочную службу, как могут удерживают границу и не дают врагу пройти дальше, вглубь Курской области.
Потом показано, как мирные жители эвакуируются из города Суджа, а украинские военные расстреливают их. В одной из машин на глазах маленького ребенка они убивают отца и мать. Затем этот мальчишка берет у российского раненого бойца триколор и поднимает его над головой. Заканчивается видео фразой «Нас не сломить!».
— Отображенное в произведении — собирательный образ. Но мы думаем, что такие события вполне могли быть. А ребенок с флагом — герой, который несмотря на потерю своих близких, не сломился: он верит в победу, имеет большое уважение к своей стране и своему флагу.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
Когда художник просматривал материалы из Суджи, он все не мог понят причину произошедшего.
— Тяжело работать, когда делаешь такие ролики. То же самое было, когда делали видео про Белгород и Луганскую область. Там тоже происходили очень трагические события. Безразличными быть и не погружаться в эту тему невозможно.
Помимо этого, художник задался вопросами, на которые у него нет ответа:
— Чем эти зверства могут быть оправданы? Почему это нужно было делать? Для чего нужно было расстреливать машины с мирными людьми?
По словам Георгия, в своей работе они хотели поддержать людей, показать, что враг обязательно будет отброшен.
— Мы в это верим и хотим, чтобы это случилось. И решили вот так показать будущее и что все будет хорошо.
По словам Георгия, следующий видео-арт художники хотят посвятить истории США: покажут, в ней, в скольких странах они развязали войну. А начнут с момента, когда там устроили геноцид коренного населения индейцев.