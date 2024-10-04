Какая погода будет в Казахстане 5 октября на День учителя

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На севере, в центре и пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.