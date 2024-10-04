Какая погода будет в Казахстане 5 октября на День учителя

На юге и в центре страны, под влиянием атмосферных фронтов, с 5 по 7 октября ожидаются дожди,
Штормовые предупреждения
В Абайской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юге области 15−20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области на севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области черезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге Алматинской области ожидается юго-западный ветер порывы 18−23 м/с.
На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. 05 октября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность.
По Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, на востоке области 15−20, в районе Алакольских озер порывы 23−28 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный на востоке области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге, в центре Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.
Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На севере, в центре и пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 градуса, днем 19−21 градус тепла.