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Уфимские спасатели в поисках Дамира Адигамова проехали по Белой еще 16 км

В Уфе 189 дней спасатели ищут бесследно пропавшего подростка.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны результаты поисков 14-летнего Дамира Адигамова, который вместе с 13-летним другом Павлов Паличевым исчез 30 марта. Как рассказали спасатели УГЗ, 189-й день поисков не увенчался успехом.

— Сегодня, 4 октября, сотрудники УГЗ города и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на катере 16 км акватории и береговой линии реки Белой. Следов школьника не обнаружено, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, тело 13-летнего школьника удалось найти в конце мая около Парка Победы. Его прибило к берегу Белой.

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