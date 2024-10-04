Футболист Денис Глушаков объяснил переход в ФК «СКА Ростов»

Футболист Денис Глушаков объяснил порталу sport-express.ru свой переход из «Химок» и «Химок-2» в клуб медиалиги «СКА Ростов».
— Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если у нас в команде полная заявка? В «Химках-2» ребята молодые и амбициозные, пусть они поиграют. Спросил у руководства, могу ли я поиграть в медиалиге в это время. Сказали: «Можешь, никаких проблем нет», — пояснил Денис Глушаков.
Спортсмен добавил, что у него много связано с ФК «СКА Ростов».
— Я там играл. Там играл мой дядя. Дон — моя ростовская земля. С Василием Вакуленко у нас хорошие отношения. Он попросил поиграть за его команду, никаких других мыслей у меня не было. В СКА ребятам можно помочь. В том году они не очень выступили, сейчас новая команда, новый тренер — команда возрождается, — отметил Денис Глушаков.