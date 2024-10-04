Футболист Денис Глушаков объяснил переход в ФК «СКА Ростов»

— Я там играл. Там играл мой дядя. Дон — моя ростовская земля. С Василием Вакуленко у нас хорошие отношения. Он попросил поиграть за его команду, никаких других мыслей у меня не было. В СКА ребятам можно помочь. В том году они не очень выступили, сейчас новая команда, новый тренер — команда возрождается, — отметил Денис Глушаков.