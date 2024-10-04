Брат Билли Айлиш FINNEAS выпустил альбом «For Cryin' Out Loud!»

Музыкант FINNEAS, обладатель нескольких статуэток «Грэмми» и «Оскар», также известный как старший брат и продюсер Билли Айлиш, представил свой второй студийный альбом «For Cryin' Out Loud!».
В треклист лонгплея вошло десять композиций. При этом все треки являются сольными.
Финнеас О’Коннелл сказал, что в этом альбоме он хотел разговаривать с людьми напрямую, быть откровенным, а не читать нравоучения. Этим он поделился в интервью для Apple Music.
Помимо своих работ, FINNEAS также спродюсировал все три альбома своей сестры Билли Айлиш, начиная с ее прорывного дебютного студийника «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019).
Свой новый лонгплей Финнеас анонсировал в начале августа. Тогда же он представил заглавный трек «For Cryin' Out Loud!» и клип на него.