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Брат Билли Айлиш FINNEAS выпустил альбом «For Cryin' Out Loud!»

Музыкант FINNEAS, обладатель нескольких статуэток «Грэмми» и «Оскар», также известный как старший брат и продюсер Билли Айлиш, представил свой второй студийный альбом «For Cryin' Out Loud!».

Источник: Звук

Музыкант FINNEAS, обладатель нескольких статуэток «Грэмми» и «Оскар», также известный как старший брат и продюсер Билли Айлиш, представил свой второй студийный альбом «For Cryin' Out Loud!».

В треклист лонгплея вошло десять композиций. При этом все треки являются сольными.

Финнеас О’Коннелл сказал, что в этом альбоме он хотел разговаривать с людьми напрямую, быть откровенным, а не читать нравоучения. Этим он поделился в интервью для Apple Music.

Помимо своих работ, FINNEAS также спродюсировал все три альбома своей сестры Билли Айлиш, начиная с ее прорывного дебютного студийника «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019).

Свой новый лонгплей Финнеас анонсировал в начале августа. Тогда же он представил заглавный трек «For Cryin' Out Loud!» и клип на него.