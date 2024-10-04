Изнасиловали, а потом отрезали голову: как боевики ВСУ пытают россиян

Жена участника спецоперации на Украине обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что ее супруг находится в плену у украинских военных и подвергается пыткам. Ее же шантажируют: вынуждают поджечь военкомат или военную машину, чтобы мужчину освободили. В противном случае бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещают прислать видео с отрезанной головой военного. Увы, это не первый случай, когда украинских военных уличают в издевательствах над российскими пленными. Какие еще вопиющие случаи известны и может ли что-то сделать ООН — в материале «Вечерней Москвы».
1 октября в ООН опубликовали свидетельства пыток российских военнопленных в украинском плену. 2 октября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) признало, что российские военнопленные с 2023 года подвергались пыткам и жестокому обращению на Украине. По данным УВКПЧ, об этом сообщили больше половины опрошенных бойцов. Они рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием.
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3 октября УВКПЧ сообщило, что осведомлено и анализирует видео, на котором, предположительно, показано убийство мирных жителей в Курской области ВСУ, заявила официальный представитель организации Элизабет Троссел.
В марте 2022 года в Сети появились жуткие кадры с российскими военнопленными. На головах у некоторых из них были пакеты, у одного была сломана нога. При этом один военный, предположительно, потерял сознание во время записи видео. Некоторым солдатам прострелили ноги. Кадры пыток облетели весь мир, однако ВСУ заявили, что видео было постановочным.
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В октябре 2022 года о жутких избиениях рассказывали и другие российские военные, которых удалось вызволить из украинского плена. По их словам, солдаты ВСУ чаще всего подвергали физическому насилию офицеров — летчиков, артиллеристов и разведчиков. Пленных связывали, после чего избивали ногами и прикладом по лицу, по голове, ребрам, угрожали повесить. Один из командиров отказался давать показания, и больше солдаты его не видели, только «слышали, как ломаются кости» и как человек «не стонет от боли, а воет».
В мае 2023 года российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что ему вырезали скандинавский символ на груди. Таким образом один из охранников, который хотел набить себе такую наколку, решил «узнать, как она будет выглядеть со стороны». Пленному военнослужащему угрожали, что будут бить его током, если он будет кричать.
В феврале 2024 года боевики ВСУ захватили в плен 45-летнего российского военнослужащего. Его жене позвонили и прислали фотографию мужчины. На том конце провода от женщины требовали прислать ее интимные фото. В противном случае бойцы угрожали продолжать пытать ее мужа до смерти. Женщина отказалась. Тогда российского пленного попытались заставить попросить снимки у его жены, но тот только говорил: «Не переживай, все хорошо». Утром женщине прислали аудиозапись: «Настя, я люблю тебя. Спи давай, не переживай». Затем раздался звук выстрела. Позже жене российского военнослужащего прислали снимок убитого.
Украинские боевики часто фиксируют свои издевательства над пленными на фото и видео. В сентябре распространился ролик из приграничья Курской области. На кадрах были видны российские военнопленные. На глазах и руках у них был скотч, а во рту — кляп. Одного из мужчин привязали к металлической конструкции. Под пытками у него пытались выведать название подразделения, в котором он служит, заставляли выкрикивать неонацистские лозунги и оскорблять президента России. Но мужчина не произнес ни слова.
Пытками и их демонстрацией украинские боевики пытаются склонить к сотрудничеству близких российских военнопленных. Так, матери одного из них показывали по видеосвязи в режиме реального времени, как пытают ее сына. Его били электрошокером. От женщины требовали, чтобы она выполнила ряд условий, и тогда ее сына якобы отпустят на свободу. После звонков украинские бойцы на время пропадали, но затем выходили на связь снова.
1 октября этого года стало известно, что российскому солдату срезали татуировку с тела, пока он еще был жив, после чего убили. Еще одного бойца жестоко избили на допросе и вернули в камеру, где он в скором времени умер.
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В августе этого года в Сети появилось видео, на котором военные ВСУ в Курской области издеваются над россиянином — 74-летним пенсионером Александром Григорьевым. Копируя немецкий акцент, боевики с нацистской символикой на форме называли его «русским Иваном» и велели ему «идти пить водку». После этого о судьбе пенсионера длительное время ничего не было известно. Дочь мужчины сообщила, что ее отец находится в украинском плену. Однако 18 августа появилась информация о том, что Григорьева нашли и с ним все в порядке.
ВСУ обстреливали в Курской области мирных селян, которые копали картошку, рассказала жительница деревни Золотаревки Мария Беседина. Пенсионерка отметила, что обстреливать их деревню начали еще с 2022 года.
Другой жуткий случай произошел в селе Черкасское Поречное Курской области. По словам родственника погибшего мужчины, к нему пришли украинские бойцы, жестоко избили, а затем увезли в храм и повесили.
3 октября стало известно, что боевики ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову, рассказал житель окрестностей Суджи. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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Хоть ООН и признала, что украинские боевики пытают российских военнопленных, организация ничего не будет с этим делать, считает военный эксперт Владимир Гундаров.
— С точки зрения западной демократии и морали с Украиной ничего нельзя сделать — она воюет с Россией и по этой причине ее нельзя трогать, — объяснил собеседник «ВМ».
Комиссия ООН в очередной раз признала, что пытают и военнопленных, и политических заключенных в тюрьмах Службы безопасности Украины. Эксперт напомнил, что это случалось и в 2023 году, и в 2022-м, и еще до начала спецоперации.
— Но Украине все прощается — она, несчастная, стоит с протянутой рукой. Народу не хватает у нее, чтобы воевать. А воевать она должна по заданию Запада, поэтому никаких последствий для нее не будет, — заключил Гундаров.