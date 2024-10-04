Изнасиловали, а потом отрезали голову: как боевики ВСУ пытают россиян

В октябре 2022 года о жутких избиениях рассказывали и другие российские военные, которых удалось вызволить из украинского плена. По их словам, солдаты ВСУ чаще всего подвергали физическому насилию офицеров — летчиков, артиллеристов и разведчиков. Пленных связывали, после чего избивали ногами и прикладом по лицу, по голове, ребрам, угрожали повесить. Один из командиров отказался давать показания, и больше солдаты его не видели, только «слышали, как ломаются кости» и как человек «не стонет от боли, а воет».