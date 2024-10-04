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Генпрокуратура Беларуси хочет проверять педагогов на склонность к педофилии

Генпрокуратура предлагает проверять педагогов на склонность к педофилии.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Беларуси предложила проверять педагогов на склонность к педофилии. Подробнее об этом сказал генеральный прокурор республики Андрей Швед, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, во время выступления на 34-м заседании Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ в Ереване, глава Генпрокуратура сообщил, что правительство Беларуси завершает работу над законопроектами об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма, смены пола, педофилии, отказа от рождения детей, хранение порнографических материалов с изображением малолетнего. Документ был инициирован Генпрокуратурой.

И здесь Швед сообщил о проверке учителей на склонность к педофилии.

— Введение психологического тестирования педагогов на предмет выявления склонности к совершению половых преступлений в отношении детей, — отметили в ведомстве.

А еще приговоры до 25 лет по делу о теракте на военном аэродроме Мачулищи вынесены в Минске.

Между тем водка в упаковках, как в детском пюре, привела к отставке чиновников в соседней с Беларусью Польше.