Генпрокуратура Беларуси хочет проверять педагогов на склонность к педофилии

Так, во время выступления на 34-м заседании Координационного совета генпрокуроров стран-участников СНГ в Ереване, глава Генпрокуратура сообщил, что правительство Беларуси завершает работу над законопроектами об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма, смены пола, педофилии, отказа от рождения детей, хранение порнографических материалов с изображением малолетнего. Документ был инициирован Генпрокуратурой.