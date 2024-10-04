Девочку похитили под Рязанью, чтобы выдать замуж

Три человека похитили 16-летнюю девочку из Рязанской области, чтобы выдать ее замуж за 14-летнего сына цыган. Школьницу силой затолкали в машину и повезли в сторону Москвы. Задержать преступников в итоге удалось в Коломне при участии бойцов СОБР. Как выяснилось позже, невесту родители выбирали по фотографиям и лично никогда не видели, а сам жених о будущей свадьбе и плане похищения вообще ничего не знал.