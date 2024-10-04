А была ли Болгар? Почему «мать троих детей Дурова» считают нейросетевым продуктом

Еще один «семейный снимок» показался странным из-за того, что Болгар была за столом на открытом воздухе в вечернем платье и улыбалась, как и ее дочь, в то время как по другую сторону стола сидели мрачные Павел и его брат Николай Дуровы. К тому же они были одеты в повседневном стиле, а их позы со скрещенными руками будто говорили, что они не рады компании Болгар и ее дочки и не хотели бы с ними общаться.