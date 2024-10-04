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Дожди и заморозки ожидаются на выходных в Башкирии

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в республике.

Источник: Комсомольская правда

Дожди возвращаются в Башкирию. Это следует из прогноза погоды, опубликованного республиканским Гидрометцентром.

В субботу, 5 октября, в отдельных северных районах пройдет небольшой дождь, на остальной территории осадков не предвидится. Также синоптики прогнозируют заморозки до −6 градусов.

— Температура воздуха ночью составит −1,-6°, местами +1,+6°, днем +12,+17°, — рассказали в Башгидрометцентре.

В воскресенье, 6 октября, к осадкам прибавится и порывистый ветер. Ночью все так же ожидаются заморозки, а днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

— Ночью ожидается +3,+8°, при прояснениях до −2°, днем температура прогреется до +12,+17°, — заключили синоптики.

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