Музыкант Евгений Осин родился 60 лет назад

Со своей второй женой Натальей Черемисиной Осин познакомился в конце 90-х. На момент их встречи женщина была замужем и первое время отвергала настойчивого поклонника, но потом все же сдалась и развелась с супругом. В 2000 году влюбленные поженились, а 31 января 2002 года у пары родилась дочь Агния. Незадолго до этого карьера Осина пошла на спад, и музыкант все чаще стал заливать невостребованность алкоголем. В 2005 году Черемисина подала на развод, забрала дочь и съехала от Осина. В интервью журналу «Тайны звезд» она говорила, что изначально не собиралась препятствовать общению дочери с отцом, но была вынуждена изменить свое решение из-за пьяных выходок бывшего мужа.