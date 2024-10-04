Роберт Смит из The Cure выставил свои картины на благотворительный аукцион

Фронтмен The Cure Роберт Смит опубликовал в социальных сетях новость о том, что он выставляет четыре свои художественные работы на благотворительный аукцион. Все вырученные деньги будут переданы проекту Heart Research UK.
Три картины (Alone, Endsong и And Nothing Is Forever) созданы по мотивам грядущего альбома Songs Of A Lost World, выход которого намечен на 1 ноября. Четвертая работа под названием «“It’s Just The Way I Smile” You Said» вдохновлена треком The Cure «Plainsong» (1989).
В данный момент художественные произведения фронтмена The Cure стоят от 230 до 411 фунтов стерлингов (примерно 30−50 тысяч рублей). Вероятно, цена будет еще расти, пишет NME.
Ранее Роберт Смит рассказал, что на написание новой песни Alone (2024) его вдохновило стихотворение Эрнеста Доусона.