Выявлена мутация, связанная с развитием агрессивных форм рака простаты

Последующий анализ уровня активности генов в клетках этих структур показал, что многие из них превращались в полноценные опухоли в тех случаях, когда в их ДНК появлялись также мутации и в гене TRP53, отвечающем за подавление роста новообразований. Подобное действие мутаций в гене CDK12, как обнаружили биологи, было связано с тем, что повреждение этих участков вело к одновременному ускорению копирования ДНК в клетках простаты, а также к активации большого числа онкогенов.