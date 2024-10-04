ИИ, диджитал-карты, тесты на совместимость: как выбрать собаку с помощью технологий

Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Считается, что собаки похожи на своих хозяев — и это неслучайно. При выборе питомца человек прежде всего ищет себе друга, а друзья часто имеют общие интересы и черты характера. «Вечерняя Москва» подготовила подборку сервисов, которые помогут определиться с породой домашнего любимца.
На сайте можно пройти небольшой тест, по итогам которого искусственный интеллект подберет собаку из приюта, сопоставляя характеры питомца и будущего хозяина. Это позволяет найти компаньона, который точно разделит любовь владельца к долгим активным прогулкам или, напротив, к размеренному отдыху с книжкой на диване. В подборке участвуют подопечные приютов фонда помощи бездомным животным «НИКА». Понравившегося питомца можно также взять под опеку и тем самым помочь в его содержании.
Пойдем домой: как помочь привыкнуть к новой семье питомцу, которого забрали из приюта.
Кроме того, на сайте «Забота сближает» после прохождения теста доступна карта российских приютов с контактными данными. Можно выбрать ближайший к дому и узнать, какая помощь там требуется.
Навык можно запустить как через умную колонку, так и с мобильного устройства или компьютера. Разные опции позволяют узнать интересные факты о собаках, поближе познакомиться с породами, а также подобрать питомца для себя. «Алиса» учтет ваши пожелания о размере собаки, активности, дрессировке или уходе за домашним любимцем и на основе этих данных предложит подходящие варианты.
Этот ресурс подходит тем, кто решил завести породистую собаку. В рамках теста нужно ответить на 12 вопросов, касающихся образа жизни заводчика и его представлений об идеальном питомце. В будущей паре должна быть полная совместимость, ведь для многих собак размеры квартиры или возможность длительных прогулок не менее важны, чем для хозяев. После прохождения теста необходимо заполнить форму обратной связи, после чего на электронную почту придет предложение с пятью наиболее подходящими вам породами.
На РКФ можно найти всю информацию, которую следует знать начинающему собаководу: от рекомендаций по выбору породы и оформления родословной питомца до правил отбора и участия собаки в выставках. Также здесь размещена карта с сертифицированными питомниками по всей России, которые официально занимаются разведением собак. Владельцы питомников имеют большой опыт работы с породой и специальное образование — ветеринарное, зоологическое или кинологическое.
Сервис анализирует данные человека и сопоставляет их с особенностями разных пород собак. На основе результатов вы получаете персонализированный подбор питомца. Помимо этого, интерактивный помощник визуализирует будущее с собакой, предлагая описание и иллюстрацию одного дня из жизни с питомцем. Сервис также дает развернутую информацию об особенностях породы, позволяя еще лучше подготовиться к встрече с четвероногим другом.