ИИ, диджитал-карты, тесты на совместимость: как выбрать собаку с помощью технологий

Этот ресурс подходит тем, кто решил завести породистую собаку. В рамках теста нужно ответить на 12 вопросов, касающихся образа жизни заводчика и его представлений об идеальном питомце. В будущей паре должна быть полная совместимость, ведь для многих собак размеры квартиры или возможность длительных прогулок не менее важны, чем для хозяев. После прохождения теста необходимо заполнить форму обратной связи, после чего на электронную почту придет предложение с пятью наиболее подходящими вам породами.