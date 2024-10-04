В Калининградской области стартовал осенний рыбный промысел, который плавно перейдет в зимний лов. Об этом в пятницу, 4 октября в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал руководитель группы компаний «За Родину», депутат Сергей Лютаревич.
— Эта неделя для рыбаков важна, потому что мы начали осенний промысел кильки (балтийского шпрота) и балтийской сельди. Рыбаки уже работают. Только ветер два дня был, а так уже вышли и неплохие результаты. Поэтому мы, наконец-то, опять будем со свежей рыбой. А в Калининградском и Куршском заливах начался промысел леща, судака после летнего перерыва. Поэтому очень надеюсь, что на прилавках будет больше ассортимент. И треска началась ловиться, и камбала ловится, — сказал гость студии.
Сергей Лютаревич отметил, что промысловый осенний период плавно перейдет в зимний.
— На прилавках появится больший ассортимент и очень надеюсь, что будет чуть ниже цена, чем та, которая сегодня. Потому что начинается сезон, — сказал руководитель «За Родину».