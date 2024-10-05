На улице Локомотивной в Перми 5 октября откроют тоннели

В субботу, 5 октября, откроются тоннели на Локомотивной улице в обоих направлениях. Об этом сообщает краевой Минтранс.
— Открытие тоннелей позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить заторы на этом участке. Однако вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах, — говорят в Минтрансе.
С 5 октября по 17 октября:
— будут закрыты тоннели на улице Углеуральской;
— будет приостановлено движение на улице Углеуральской и по 2-ой Шоссейной.
Транспорт перенаправят на улицы Локомотивную, Строителей и Энгельса. Водителей просят учесть изменения в схеме движения и заранее спланировать свой маршрут.