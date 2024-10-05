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На улице Локомотивной в Перми 5 октября откроют тоннели

А на Углеуральской — закроют.

Источник: Минтранс Пермского края

В субботу, 5 октября, откроются тоннели на Локомотивной улице в обоих направлениях. Об этом сообщает краевой Минтранс.

— Открытие тоннелей позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить заторы на этом участке. Однако вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах, — говорят в Минтрансе.

С 5 октября по 17 октября:

— будут закрыты тоннели на улице Углеуральской;

— будет приостановлено движение на улице Углеуральской и по 2-ой Шоссейной.

Транспорт перенаправят на улицы Локомотивную, Строителей и Энгельса. Водителей просят учесть изменения в схеме движения и заранее спланировать свой маршрут.