На улице Локомотивной в Перми 5 октября откроют тоннели

— Открытие тоннелей позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить заторы на этом участке. Однако вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах, — говорят в Минтрансе.