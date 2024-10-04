Привычка довела до больницы: У восьмилетней девочки в Ростове врачи нашли в желудке огромный «камень» из волос

Кажется, когда ребенок подрастает и перестает тянуть в рот любые мелкие игрушки, родителям можно выдохнуть. Но не тут-то было. Даже второклашка может попасть на хирургический стол с инородным телом в желудке. Это как раз и случилось с восьмилетней девочкой из Ростова-на-Дону. Об удивительном случае рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.
ЛЮБИЛА ГРЫЗТЬ ВОЛОСЫ.
В городскую больницу № 20 в Ростове обратилась женщина, которая привела на прием к врачу восьмилетнюю дочку. Ребенок жаловался на боле в животе.
И нет, девочка не притворялась, чтобы прогулять школу. Младшеклассница действительно страдала от боли. И в результате клинического обследования, при гастроскопии у маленькой пациентки врачи выявили инородное тело в желудке.
Мама, конечно, удивилась. Ведь дочка-то уже большая, а не двухлетка, которая, познавая мир, тянет в рот все — от ключей до деталек лего.
Оказалось, что в желудке у ребенка были собственные волосы. Громадный клубок диаметром до 10 сантиметров каменной плотности — настолько шевелюра уплотнилась. Такие камни называют безоарами — плотно свалянными волокнами. Конкретно уплотнения из волос медики именуют трихобезоарами.
— Это результат невинной на первый взгляд привычки девочки — грызть кончики волос, — пояснили медики.
Во время эндоскопического исследования врач пытался разбить этот безоар на фрагменты, чтобы их можно было извлечь частями через пищевод, но тщетно.
— Это не удалось из-за чрезвычайной плотности образования.
Так что детским хирургам пришлось браться за скальпель.
— Ребенку выполнили малоинвазивную лапаротомию.
То есть с минимальными разрезами. После такого вмешательства пациенты восстанавливаются быстрее. Девочка выздоровела, и ее из больничной палаты выписали домой.
— Но у нее, как напоминание о привычке грызть волосы, на всю жизнь останется небольшой шрам на передней брюшной стенке.
ХОДИЛ С ФЛОМАСТЕРАМИ И РУЧКОЙ В ЖИВОТЕ.
И, если волосы собрались в тугой клубок постепенно, когда девочка неосознанно грызла собственную косу, то некоторые люди проглатывают целиком достаточно большие и опасно острые предметы. Например, пару лет назад в ту же горбольницу № 20 поступил 45-летний пациент с шестью острыми предметами в желудке.
— Он обращался в несколько медицинских учреждений, и заключение медиков во всех было единогласным — необходима была полостная операция, — рассказали в горздраве.
Ростовчанин не захотел ложиться под скальпель. И ходил с тремя фломастерами, шариковой ручкой, пастой для авторучки и какой-то лопаткой размером с тот же фломастер несколько месяцев.
Но, когда состояние мужчины ухудшилось, его доставили на скорой в больницу.
— Ювелирно, при помощи гастроскопа, у пациента эндоскопически, то есть без разрезов, извлекли инородные тела, — добавили в горздраве.
Операция продлилась всего 30 минут. И уже через четыре дня ростовчанина выписали домой.