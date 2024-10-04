Привычка довела до больницы: У восьмилетней девочки в Ростове врачи нашли в желудке огромный «камень» из волос

Кажется, когда ребенок подрастает и перестает тянуть в рот любые мелкие игрушки, родителям можно выдохнуть. Но не тут-то было. Даже второклашка может попасть на хирургический стол с инородным телом в желудке. Это как раз и случилось с восьмилетней девочкой из Ростова-на-Дону. Об удивительном случае рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.