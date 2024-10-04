В тени родни: пять принцесс британской королевской семьи, о которых мало кто знает

Самыми обсуждаемыми в прессе и широко известными членами британской королевской семьи, как правило, становятся те, кто правит страной, и те, кто стоит в очереди на престол. Сейчас у всех на слуху имена короля Карла III, его супруги Камиллы Паркер-Боулз, герцогов Кембриджских Уильяма и Кейт, а также троих их детей — Луи, Шарлотты и Джорджа. Но британская королевская семья намного шире, чем кажется. «Вечерняя Москва» рассказывает о принцессах и герцогинях, которых редко упоминают мировые СМИ.
Сара Фергюсон в 1986 году вышла замуж за принца Эндрю — младшего брата действующего короля. Это второй сын покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он получил титул герцога Йоркского после того, как сыграл свадьбу с Фергюсон. От их союза на свет появились принцесса Беатрис и принцесса Евгения, которые тоже имеют право занять престол.
После развода за Сарой Фергюсон закрепился титул герцогини Йоркской. Однако если она вступит в другой официальный брак, то потеряет его.
Беатрис, несмотря на статус члена монаршей семьи, который присутствует на многих мероприятиях короны, в то же время является самой обычной британкой. Она работает независимым бизнес-консультантом и занимает должность вице-президента нью-йоркской компании Afiniti.
Евгения тоже строит свою карьеру. Она носит титул Ее Королевского Высочества, но при этом работает в галерее современного искусства Hauser & Wirth в Лондоне. После свадьбы Евгения утратила титул принцессы Йоркской, и теперь ее называют Ее Высочество принцесса Евгения миссис Бруксбэнк.
Королевская принцесса Анна
Принцесса Анна — единственная дочь королевы Елизаветы II. Согласно протоколу, титулом королевской принцессы может обладать только одна принцесса в течение одного периода времени. Несмотря на то, что Елизаветы уже нет в живых, Анна будет носить этот титул всю оставшуюся жизнь. Следующей претенденткой на этот титул после смерти Анны и восхождения на престол принца Уильяма станет его дочь Шарлотта.
Принцесса Анна занималась верховой ездой и в 1971 году выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по троеборью, а в 1975 году завоевала две серебряные медали. Кроме того, в 1976 году она стала первым членом британской королевской семьи, который принял участие в Олимпийских играх.
Принцесса Маргарет была единственной младшей сестрой королевы Елизаветы II. Когда она появилась на свет в 1930 году, ее отец Георг VI был еще герцогом Йоркским, но в 1936 году он взошел на престол. Елизавета стала предполагаемым наследником престола, а Маргарет — второй в очереди на трон. Затем линия престолонаследия постепенно изменилась по мере рождения у старшей сестры детей и внуков.
В 1952 году Елизавета взошла на престол. Маргарет же стала одной из самых обсуждаемых персон в мире благодаря своему стилю, вспыльчивости, острому языку и любовным интригам. К тому же принцесса любила светские вечера, балы и ночные клубы.
В 1953 году Маргарет получила предложение руки и сердца от полковника Королевских Военно-воздушных сил Питера Таунсенда. Однако в правительстве сочли его неподходящим кандидатом в мужья для сестры королевы. К тому же он был разведен, а Церковь Англии пересмотрела свою политику в отношении браков с ранее разведенными людьми только в 2002 году.
В 1960 году Маргарет вышла замуж за режиссера Энтони Армстронга-Джонса, для которого ввели титул графа Сноудона. В этом союзе родились двое детей: Дэвид и Сара Армстронг-Джонс. В 1978 году Маргарет и Энтони развелись, и сестра королевы больше никогда не выходила замуж. Она умерла в 2002 году после четвертого перенесенного инсульта.
Герцогиня Эдинбургская Софи является супругой младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда. До 2002 года она работала в сфере связей с общественностью, но теперь занимается с мужем королевскими обязанностями.
Кто займет британский престол после смерти Карла III.
Причиной этому стал скандал в 2001 году, когда корреспондент под видом шейха записал интервью с Софи. Она нелестно отзывалась о членах британского правительства, а также рассказала, что использует королевские связи для того, чтобы «продвигать своих клиентов».
В день свадьбы в 1999 году Эдвард и Софи получили титулы графа и графини Уэссекских, а затем в 2023 году — герцога и герцогини Эдинбургских. В браке появились на свет леди Луиза Виндзор и Джеймс Александр Филип Тео Маунтбеттен-Виндзор. По соглашению с королевой детей Эдварда и Софи не будут называть принцами, принцессами и королевскими высочествами.
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