В тени родни: пять принцесс британской королевской семьи, о которых мало кто знает

Самыми обсуждаемыми в прессе и широко известными членами британской королевской семьи, как правило, становятся те, кто правит страной, и те, кто стоит в очереди на престол. Сейчас у всех на слуху имена короля Карла III, его супруги Камиллы Паркер-Боулз, герцогов Кембриджских Уильяма и Кейт, а также троих их детей — Луи, Шарлотты и Джорджа. Но британская королевская семья намного шире, чем кажется. «Вечерняя Москва» рассказывает о принцессах и герцогинях, которых редко упоминают мировые СМИ.