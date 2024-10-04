В аэропорту Кольцово 10 бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

Десяти из них выдали повестки в военкомат, так как они не встали на воинский учет, сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). Помимо этого, им разъяснили правила заключения контракта для отправки на военную службу.