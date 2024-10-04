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Минобороны Польши считает забор на границе с Беларусью дырявым как сито

Минобороны Польши назвало забор на границе с Беларусью дырявым как сито.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны Польши сказали, что забор на границе с Белоруссией дырявый, пишет РИА Новости.

По словам замминистра национальной обороны Цезари Томчика, пятиметровый забор на границе Польши с Беларусью дырявый как сито. Из-за этого он раскритиковал прошлое правительство страны.

— Мы получили, приняв в начале минувшей зимы власть после партии «Право и справедливость», дырявый забор, который должен был быть заграждением против того, что нам может грозить с востока, но он оказался дырявым как сито, — подчеркнул чиновник.

При этом представитель польского Минобороны обратил внимание на то, что на данный момент для укрепления госграницы власти Польши власти реализуют программу «Восточный щит».

Тем временем МИД заявил о более 50 погибших животных из-за действий Польши, Литвы и Латвии: «Зубры, лоси, косули и другие».

А еще третья по численности армия НАТО будет в соседней с Беларусью Польше.

И еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.