В Министерстве обороны Польши сказали, что забор на границе с Белоруссией дырявый, пишет РИА Новости.
По словам замминистра национальной обороны Цезари Томчика, пятиметровый забор на границе Польши с Беларусью дырявый как сито. Из-за этого он раскритиковал прошлое правительство страны.
— Мы получили, приняв в начале минувшей зимы власть после партии «Право и справедливость», дырявый забор, который должен был быть заграждением против того, что нам может грозить с востока, но он оказался дырявым как сито, — подчеркнул чиновник.
При этом представитель польского Минобороны обратил внимание на то, что на данный момент для укрепления госграницы власти Польши власти реализуют программу «Восточный щит».
Тем временем МИД заявил о более 50 погибших животных из-за действий Польши, Литвы и Латвии: «Зубры, лоси, косули и другие».
А еще третья по численности армия НАТО будет в соседней с Беларусью Польше.
И еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.