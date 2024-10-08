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Россияне оценили, сколько лет должны учиться школьники

Редакция Новостей Mail провела исследование на тему того, сколько должно длиться школьное образование. Опрос проводился 3—4 октября, выборка составила более 44,6 тыс. респондентов. Из всех опрошенных 50,2% — мужчины, 49,8% — женщины.

Александр Фролагин
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Шестеро из десяти участников опроса (60%) слышали о высказывании помощника президента РФ Владимира Мединского на тему сокращения количества школьных лет, 38% опрошенных ничего не слышали о заявлении политика. Среди респондентов 44% окончили бакалавриат или специалитет, 27% имеют магистерское образование, 14% обладают дипломом колледжа, а 6% имеют учёную степень.

У примерно половины прошедших опрос (51%) нет детей школьного возраста, с 29% респондентов проживает 1 ребенок школьного возраста, 19% имеют несколько детей, обучающихся в школе. При этом, в основном, респонденты выступают за то, чтобы школьное образование длилось 9−11 лет: так, за то, чтобы обучение в школе шло 9−10 лет выступают 59% участников опроса без детей школьного возраста, 46% с несколькими детьми школьного возраста и 49% с одним ребенком школьного возраста. За то, чтобы длительность школьного образования составляла прежние 11 лет, выступают 42% респондентов с несколькими детьми школьного возраста, 39% с одним ребенком, посещающим школу, и 30% с двумя и более детьми школьного возраста. Идеи сократить образование до 8 лет и менее или продлить его до 12 лет и более набрали не более 6% голосов каждая.

Среди всех групп по количеству детей школьного возраста наблюдается схожая оценка школьного образования. Около 45−49% представителей всех групп отрицательно оценивают нынешнее школьное образование: 14−16% оценивают современные школы определенно отрицательно, 30−33% — скорее отрицательно, чем положительно. Противоположного мнения придерживаются 12−15% респондентов: 9−12% дали скорее положительную оценку, 3% — определенно положительную. 39−41% респондентов не определились с оценкой или затруднились ответить.

Неоднозначно участники опроса ответили на вопросы о востребованности выпускников вузов и колледжей. С одной стороны, читатели Новости Mail склонны считать, что выпускники вузов могут найти более высокооплачиваемую работу, чем люди со средним специальным образованием: такого мнения придерживаются 33% опрошенных, в то время как 14% считают иначе (53% респондентов предпочли не занимать никакой из позиций). С другой стороны, потребностям российской экономики, по мнению читателей, больше отвечают именно выпускники колледжей: за такую позицию проголосовал 31% участников опроса, а противоположного мнения придерживаются 19% (чуть более 50% высказали нейтральное отношение к обеим позициям).

Около трети читателей Новости Mail (34%) считают, что люди с высшим образованием в современной России зарабатывают больше, чем выпускники колледжей, 32% заявили о том, что доход представителей образовательных когорт не отличается, и лишь 16% проголосовали за то, что обладатели среднего специального образования зарабатывают больше тех, кто окончил вуз. 17% участников опроса затруднились с ответом.

Исследования Новостей Mail