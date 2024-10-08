Россияне оценили, сколько лет должны учиться школьники

У примерно половины прошедших опрос (51%) нет детей школьного возраста, с 29% респондентов проживает 1 ребенок школьного возраста, 19% имеют несколько детей, обучающихся в школе. При этом, в основном, респонденты выступают за то, чтобы школьное образование длилось 9−11 лет: так, за то, чтобы обучение в школе шло 9−10 лет выступают 59% участников опроса без детей школьного возраста, 46% с несколькими детьми школьного возраста и 49% с одним ребенком школьного возраста. За то, чтобы длительность школьного образования составляла прежние 11 лет, выступают 42% респондентов с несколькими детьми школьного возраста, 39% с одним ребенком, посещающим школу, и 30% с двумя и более детьми школьного возраста. Идеи сократить образование до 8 лет и менее или продлить его до 12 лет и более набрали не более 6% голосов каждая.