В Ростовской области в 2025 году увеличится тариф на техосмотр авто

В Ростовской области в следующем году увеличится тариф на техосмотр авто. Об этом сообщили на сайте правовой информации.
Согласно опубликованной документации, плату за техосмотр легковушки увеличат до 1098 рублей. Нововведения коснутся и автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров.
Для транспорта, который весит меньше пяти тонн новая стоимость составит до 1 880 рублей. Цена для автобусов весом больше пяти тонн вырастет до 2 270 рублей.
Увеличение цен коснется и грузовых автомобилей. Так, сумма будет зависеть от веса фуры. Если автомобиль меньше 3,5 тонн, то стоимость 1201 рубль. Больше 12 тонн — 2364 рубля.