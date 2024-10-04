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В Ростовской области в 2025 году увеличится тариф на техосмотр авто

Со следующего года на Дону вырастет тариф на проверку легковушек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в следующем году увеличится тариф на техосмотр авто. Об этом сообщили на сайте правовой информации.

Согласно опубликованной документации, плату за техосмотр легковушки увеличат до 1098 рублей. Нововведения коснутся и автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров.

Для транспорта, который весит меньше пяти тонн новая стоимость составит до 1 880 рублей. Цена для автобусов весом больше пяти тонн вырастет до 2 270 рублей.

Увеличение цен коснется и грузовых автомобилей. Так, сумма будет зависеть от веса фуры. Если автомобиль меньше 3,5 тонн, то стоимость 1201 рубль. Больше 12 тонн — 2364 рубля.