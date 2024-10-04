Родительская плата выросла в детских садах Воронежа

В Воронеже увеличился размер платы с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Теперь родительская плата в детских садах составит 3990 рублей в месяц на ребенка, посещающего группу полного дня — 12-часового пребывания. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в пятницу, 4 октября.