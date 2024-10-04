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Родительская плата выросла в детских садах Воронежа

Посещение группы полного дня обойдется в 4 тыс рублей в месяц.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже увеличился размер платы с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Теперь родительская плата в детских садах составит 3990 рублей в месяц на ребенка, посещающего группу полного дня — 12-часового пребывания. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в пятницу, 4 октября.

В группах другого формата утверждена родительская плата:

  • режим сокращенного дня, 8−10-часового пребывания — 2970 рублей в месяц;
  • режим круглосуточного пребывания — 4206 рублей в месяц;
  • режим кратковременного пребывания, до 5 часов в день — 1000 рублей в месяц.

Постановление вступило в силу в день опубликования.

Ранее стало известно, что в Воронежской области более 5 тыс. семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей возрастом до трех лет. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка и составляет 13 041 рубль.