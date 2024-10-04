Родительская плата выросла в детских садах Воронежа

В Воронеже увеличился размер платы с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Теперь родительская плата в детских садах составит 3990 рублей в месяц на ребенка, посещающего группу полного дня — 12-часового пребывания. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации в пятницу, 4 октября.
В группах другого формата утверждена родительская плата:
- режим сокращенного дня, 8−10-часового пребывания — 2970 рублей в месяц;
- режим круглосуточного пребывания — 4206 рублей в месяц;
- режим кратковременного пребывания, до 5 часов в день — 1000 рублей в месяц.
Постановление вступило в силу в день опубликования.
Ранее стало известно, что в Воронежской области более 5 тыс. семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей возрастом до трех лет. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка и составляет 13 041 рубль.