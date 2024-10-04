Как в СССР: в Госдуме предложили ввести налог на бездетность. Поднимет ли это рождаемость

В Госдуме обсуждают возможность возвращения налога для бездетных семей, как в СССР. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, инициатива позволит поддерживать сирот и детские дома. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, повлияет ли это предложение на демографическую ситуацию в стране.
Как рассказала заместитель председателя СПЧ, директор авторского психологического центра «Мир семьи» Ирина Киркора, увеличить рождаемость в стране при помощи дополнительного налогообложения семей не получится.
— Обеспокоенность депутата Государственной думы Андрея Гурулева проблемой демографии похвальна, но одним лишь налогообложением бездетных пар проблему демографии в стране не решить. Это комплексная, сложная история, к которой нужно подходить с осознанием причинно-следственной связи. А дискриминация в виде финансового обременения пар, которые по разным причинам (в том числе по здоровью) не могут стать родителями, ситуацию не изменит, — считает Киркора.
Она уверена: чтобы повлиять на демографический рост в стране, нужно использовать системный подход.
— Это более сложная, глубокая история, нежели любые лихорадочные действия, которые сейчас демонстрируют разные представители государства в этом направлении из-за того, что демографическая ситуация в стране с годами ухудшается, — отметила эксперт.
Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец также считает, что инициатива никак не повлияет на рождаемость в стране. Однако, по ее мнению, подобное решение позволит усилить меры поддержки семей с детьми.
— Этот источник пополнения бюджета можно будет направить на поддержку семей с детьми (выделить деньги на школы, садики, дополнительные секции). Но надо оговорить, что налог не должен взиматься с тех, кто по медицинским причинам не может стать родителями, — подчеркнула Волынец.
С 2025 года в России планируют увеличить госпошлину на развод. Теперь она составит 5 тысяч рублей. Позволит ли эта инициатива сохранить семьи — в материале «ВМ».