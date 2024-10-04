Как в СССР: в Госдуме предложили ввести налог на бездетность. Поднимет ли это рождаемость

— Обеспокоенность депутата Государственной думы Андрея Гурулева проблемой демографии похвальна, но одним лишь налогообложением бездетных пар проблему демографии в стране не решить. Это комплексная, сложная история, к которой нужно подходить с осознанием причинно-следственной связи. А дискриминация в виде финансового обременения пар, которые по разным причинам (в том числе по здоровью) не могут стать родителями, ситуацию не изменит, — считает Киркора.