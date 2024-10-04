В Новочеркасск прибыли около 300 представителей казачьих вузов

В Новочеркасске встретились порядка 300 представителей казачьих вузов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Участники 15 казачьих вузов приехали в Ростовскую область со всей страны, в том числе из новых регионов. Студенты встретились на ежегодной сессии Ассоциации казачьих вузов России «Казачья станица — 2024».
На протяжении трех дней участники сессии будут не только знакомиться и обмениваться опытом, но и попробуют свои силы в казачьих видах спорта. Также их ждет в треса с участниками СВО.