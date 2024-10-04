Уловки маркетологов: как покупателей обманывают на интернет-распродажах

С развитием онлайн-торговли и популярностью интернет-распродаж число мошеннических схем возросло многократно. Каждый год миллионы покупателей, желая сэкономить и заполучить качественный товар по выгодной цене, становятся жертвами обмана. Маркетолог Антон Хоменок рассказал «Вечерней Москве», как покупателей обманывают на интернет-распродажах.
С помощью онлайн-распродаж маркетологи часто пытаются реализовать некачественные товары или, например, просроченные, предупредил эксперт. Иногда производители выпускают большие партии с дефектами или другими техническими отклонениями. Не все компании добросовестно утилизируют такие изделия. Некоторые из них предлагают маркетологам идеи по запуску этих товаров на рынок с целью продажи их по более низким ценам, чтобы не только покрыть затраты на их производство, но и извлечь из этого прибыль.
— В таких случаях проводится распродажа, на которой покупатели могут приобрести такие товары по привлекательной цене. Это позволяет производителю не терять полностью вложенные средства и одновременно заработать на проблемной продукции, что создает определенные риски для потребителей, — подчеркнул Хоменок.
Под предлогом распродажи маркетологи могут заранее завысить цену, а затем, как бы распродавая товар, снизить ее на 15−20 процентов. Это создает у покупателей иллюзию того, что они делают выгодную покупку, хотя на самом деле цена может оставаться неизменной, отметил маркетолог.
— Таким образом, покупатели могут быть увлечены желанием заполучить «выгодное предложение», даже если на самом деле изменения отсутствуют. Поэтому, когда вы приобретаете товар на распродаже, обязательно стоит обратить внимание на сам продукт, изучить его характеристики и сопоставить его с конкурентами. Нужно понять, чем данный товар отличается от аналогичных товаров на других платформах, где предлагаются схожие товары. Важно задавать вопросы и внимательно изучать комментарии и отзывы о товаре, чтобы избежать неприятностей, когда вы заказываете то, что увидели на картинках, а в итоге получаете что-то совершенно другое, — посоветовал Хоменок.
А эксперт по финансовой грамотности и планированию бюджета Оксана Большова рассказала «ВМ», как приобрести товары по выгодной цене на распродаже. Специалист отметила, что существуют специальные приложения и сайты, на которых можно сравнить цены на товары в разных торговых точках и интернет-магазинах. Также эти сервисы можно использовать для отслеживания изменения цен.