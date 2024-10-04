Уловки маркетологов: как покупателей обманывают на интернет-распродажах

— Таким образом, покупатели могут быть увлечены желанием заполучить «выгодное предложение», даже если на самом деле изменения отсутствуют. Поэтому, когда вы приобретаете товар на распродаже, обязательно стоит обратить внимание на сам продукт, изучить его характеристики и сопоставить его с конкурентами. Нужно понять, чем данный товар отличается от аналогичных товаров на других платформах, где предлагаются схожие товары. Важно задавать вопросы и внимательно изучать комментарии и отзывы о товаре, чтобы избежать неприятностей, когда вы заказываете то, что увидели на картинках, а в итоге получаете что-то совершенно другое, — посоветовал Хоменок.