В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

Александр Шульга вышел из дома 29 сентября. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все районы города.