В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Александр Шульга вышел из дома 29 сентября. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все районы города.
Рост пропавшего — около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Он был одет в бежевую куртку, синие джинсы и черные ботинки.