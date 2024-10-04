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В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

В Ростове-на-Дону полиция и волонтеры разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Александр Шульга вышел из дома 29 сентября. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все районы города.

Рост пропавшего — около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Он был одет в бежевую куртку, синие джинсы и черные ботинки.