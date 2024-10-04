Лерчек и ее бывшего мужа арестовали по делу о выводе денег через Дубай

Как сообщает Mash, в полицию на Чекалина пожаловался наемный сотрудник, которому якобы не заплатили за работу. Он заявил, что гражданин Украины и США, совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк, помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на счета за рубежом. К схеме также мог быть причастен еще один гражданин Украины — программист из Одессы, у которого был доступ к оплатам за марафоны.