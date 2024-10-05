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Что можно и нельзя делать в день Иона и Фоки 5 октября на Листопадный день

Узнали, что можно и нельзя делать 5 октября, когда празднуют день Иона и Фоки.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 октября вспоминает пророка Иону, мученика Фоку, епископа Синопского. В народе принято отмечать день Иона и Фоки, или день Иона Листодера. Существует еще одно название — Листопадный день. Все дело в том, что в указанный день дует сильный ветер, который срывает последние листья с деревьев.

Что нельзя делать 5 октября

Не рекомендуется ловить, а также есть рыбу. Согласно приметам, может начаться полоса неудач. Запрещено ругаться, провоцировать конфликты, так как может начаться разлад в семье. Не следует лениться. Это может грозить финансовыми проблемами.

Что можно делать 5 октября

По традиции, в указанный день заканчивался сбор редьки, из которой готовили блюда и делали заготовки на зиму. А еще 5 октября существовала определенная примета. Если еловая шишка упала на голову, что это говорило про богатство.

Согласно приметам, малое число шишек на сосне говорит, что зимой не будет сильных морозов. В том случае, если клен и черемуха без листьев, то это указывает о скором похолодании. О том, что снег выпадет поздно, предупреждают листья на березе.

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Тем временем минчане сообщают о включении отопления в квартирах в разных районах 4 октября. А еще мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.

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