Белорусский певец Дмитрий Колдун встретился с Филиппом Киркоровым через 17 лет после «Евровидения»

Певец, уроженец белорусской столицы — Минска — Дмитрий Колдун поделился ярким фото: на снимке он вместе с Филиппом Киркоровым, который, совместно с Кареном Кавалеряном, написал для него песню Work your magic. Именно с ней артист представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение», показав наивысший результат из всех участвовавших в творческом состязании артистов республики.
Дмитрия Колдуна затруднительно отнести к числу тех медийных персон, которые активно ведут свои соцсети, демонстрируя там чуть ли не каждый свой шаг. Если Дима делает какие-то публикации в своем аккаунте, то это, что называется всегда по поводу. Вот и недавно белорус поделился с фолловерами (у него их более 70 тысяч) вот таким снимком.
«Work your magic», — именно так подписал Колдун совместный с Филиппом Киркоровым снимок. Где и при каких обстоятельствах встретились артисты — остается только догадываться, но, судя по искренним улыбкам, они были рады видеть друг друга.
Это теперь, в 2024-ом артисты радостно улыбаются, а ведь в 2007-м, когда Дима представлял Беларусь на известном конкурсе, все было не так безоблачно. Про непростую историю, связанную с отношениями Дмитрий Колдуна и Виктора Дробыша, а затем подключившегося ко всему этому Филиппа Киркорова — мы рассказывали вот тут.
«Work your magic» — не просто фраза, а название песни, которое принесло белорусу, представлявшему республику на конкурсе «Евровидение» в 2007 году. Тогда Дима занял 6-ое место и это — максимальный результат белорусских артистов за все время участия в конкурсе.
К слову, Дмитрий не так давно рассказывал: Филипп Киркоров в тот год предложил ему две песни на выбор.
Я пришел к Филиппу домой, а он говорит: «Есть две песни». Они еще были без слов, одна — медляк, вторая — Work Your Magic, она такая среднетемповая. Я, конечно, выбрал медляк. Филипп сказал: «Ну, короче, понятно. Выбираем Work Your Magic». И все, — признавался Дмитрий (а еще он вспоминал о том, как не смог взять высокую ноту в том треке и про то, что на все это сказала Алла Пугачева).
Так или иначе, но спустя 17 лет, когда старые недомолвки остались в глубоком прошлом, артисты теперь не скрывают радости при встрече.
Ранее мы писали о том, что певица Галина Шишкова рассказала о начале подготовки к Рождеству и Новому году (да-да, уже в начале октября многие начинают готовится к самой долгожданной ночи года, той самой, когда нужно успеть загадать желания).
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