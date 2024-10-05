Белорусский певец Дмитрий Колдун встретился с Филиппом Киркоровым через 17 лет после «Евровидения»

Я пришел к Филиппу домой, а он говорит: «Есть две песни». Они еще были без слов, одна — медляк, вторая — Work Your Magic, она такая среднетемповая. Я, конечно, выбрал медляк. Филипп сказал: «Ну, короче, понятно. Выбираем Work Your Magic». И все, — признавался Дмитрий (а еще он вспоминал о том, как не смог взять высокую ноту в том треке и про то, что на все это сказала Алла Пугачева).