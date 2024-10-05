«Как камертон я ощущаю людей в Беларуси». Звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики!..» Александр Михайлов отмечает 80-летие

5 октября исполнилось 80 лет народному артисту России Александру Михайлову, который любим и белорусскими зрителями. В свою очередь Александр Яковлевич любит приезжать в Беларусь и всегда тепло отзывается о стране и ее жителях.
Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянная Читинской области. С детства он мечтал о море и после окончания мореходного училища работал матросом-мотористом на рыбацких судах в Японском и Охотском морях, Тихом океане. Там он прошел суровую школу жизни и закалился в шестибальных штормах.
В 1969 году Александр Михайлов окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств, служил и в Приморском краевом драматическом театре имени Максима Горького, и в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса, и в Театре имени Ермоловой, а еще почти 20 лет он выходил на сцену Малого театра.
Одной из первых ролей Михайлова в кино стала лента «Дожить до рассвета» 1975 года по повести народного писателя Беларуси Василя Быкова. Актер сыграл там главную роль лейтенанта Игоря Ивановского.
А вот всенародную любовь и славу актер обрел в начале 1980-х, когда сыграл в фантастической ленте «Через тернии к звездам», драме «Мужики!..» (номинация на «Золотого медведя» — главную награду 32-го Берлинского кинофестиваля плюс победа в конкурсе «Лучший фильм года» по опросу читателей «Советского экрана»). Затем он закрепил успех в мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие», и криминальной картине «Змеелов».
Но самая популярная картина с участием Михайлова — комедия «Любовь и голуби», где он сыграл Василия.
О близости этого образа он говорил «Комсомолке»:
— Сам же я из деревни, из Цугольского дацана, из Забайкалья. Родился и вырос в землянке. Мне вся эта жизнь близка и понятна. Дети мои стали москвичами, а я вряд ли когда-то стану им. Каждый год возвращаюсь на малую родину.
Михайлов признавался, что рад такой народной любви к картине, но…
— Меня хотели споить на каждом углу! Куда не прихожу — сразу батарея из бутылок. «Давай, садись, Вася, наливай ему!». Отказаться нельзя — обидишь. Даже драться приходилось пару раз, вон палец до сих пор не сгибается.
В 2019-м, в год 75-летия, актер говорил о своем возрасте так:
— А вообще я сказал себе так: «Дожить до 88 лет без маразма, а там как Бог даст». Вбиваешь этот гвоздь в мозжечок и это работает. Мысль материальна.
И вот уже мы поздравляем Александра Яковлевича с 80-летием. А ведь правда: «Что задумал, то и сбудется».
Александр Михайлович не раз бывал в Беларуси с творческими вечерами. Во время очередного такого визита в 2018-м он признался Sputnik.by:
— Я люблю Беларусь, я просто обожаю сюда приезжать, я настолько чувствую людей, за свои 74 года как камертон я ощущаю людей.
Актер восхищается искренностью белорусов.
— Я много-много лет назад приезжал в Минск с гастролями, еще когда был в Саратовском драмтеатре, в Московском театре Ермоловой, с творческими вечерами сюда приезжал… и меня всегда поражала эта внутренняя интеллигенция, внутренний такт, — сказал Михайлов.
Александр Яковлевич также говорил, что среди его учеников во ВГИКе были и белорусы, в частности актриса Екатерина Пасюкова. Александр Михайлов был дружен с популярными белорусскими артистами, прославившимися в СССР.
— Знал и Ростислава Янковского, мы дружили. С Володей Мулявиным мы дружили. Удивительный человек был, — говорил он в интервью телеканалу СТВ.
Кстати, Михайлов снимался в Беларуси в российской мелодраме «Дедушка в подарок». В этой картине действия происходят в канун Нового года. Родители 7-летнего Антипа на грани развода и, пытаясь их помирить, он просит помощи у Деда Мороза.
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