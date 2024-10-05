«Как камертон я ощущаю людей в Беларуси». Звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Мужики!..» Александр Михайлов отмечает 80-летие

— Сам же я из деревни, из Цугольского дацана, из Забайкалья. Родился и вырос в землянке. Мне вся эта жизнь близка и понятна. Дети мои стали москвичами, а я вряд ли когда-то стану им. Каждый год возвращаюсь на малую родину.