«Музыка — единственный инструмент для тонкой настройки мозга»

— Остались. Но их немного. Могу по пальцам одной руки пересчитать. Во-первых, Никита Михалков, во-вторых, Сергей Урсуляк, в-третьих, это Александр Прошкин. Тот же Кончаловский. Андрей Сергеевич вообще человек музыкальный. Он заканчивал консерваторию. Кстати, поэтому с ним и тяжело. Начинается разговор про басы и еще что-то. Не его эта работа. Есть композиторы для этого. Потом, был Георгий Данелия. Он не знал нот, но был музыкален до безумия. Он доводил до белого каления всех: и композитора, и дирижера, и оркестр. Но добивался того, что ему нужно было. Он чувствует, как должно быть, но озвучить трудно. Тут надо было быть еще немного переводчиком, толмачом с птичьего, на котором режиссер изъясняется, на музыкальный.