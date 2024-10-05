Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов как самый молодой глава службы безопасности

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Адам Кадыров — вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Об этом сообщил главный редактор Книги Станислав Коненко. Адам Кадыров был назначен на эту должность 5 ноября 2023 года в возрасте 15 лет.

Источник: соцсети

«Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сказал господин Коненко на турнире ММА АСА 180 в Грозном (цитата по ТАСС).

Коненко также вручил Адаму Кадырову медаль за популяризацию Книги рекордов. «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», — сказал Адам Кадыров в разговоре с агентством.

5 ноября 2023 года стало известно, что 15-летний Адам Кадыров назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Этот пост до гибели отца в 2004 году занимал и сам Рамзан Кадыров. До назначения на пост, с октября 2023 года, Адам Кадыров получил около десятка наград. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).