Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов как самый молодой глава службы безопасности

«Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сказал господин Коненко на турнире ММА АСА 180 в Грозном (цитата по ТАСС).
Коненко также вручил Адаму Кадырову медаль за популяризацию Книги рекордов. «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», — сказал Адам Кадыров в разговоре с агентством.
5 ноября 2023 года стало известно, что 15-летний Адам Кадыров назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Этот пост до гибели отца в 2004 году занимал и сам Рамзан Кадыров. До назначения на пост, с октября 2023 года, Адам Кадыров получил около десятка наград. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).