Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов как самый молодой глава службы безопасности

«Тот рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сказал господин Коненко на турнире ММА АСА 180 в Грозном (цитата по ТАСС).