Совхоза нет, но тут красиво: как живет Красная Сопка, где отравились четверо детей

О впечатлениях жителей и о том, как живет поселок — в этом репортаже.
«Пролетают журавли и гуси»
До Красной Сопки из Красноярска на машине можно доехать за 4−5 часов. Для этого нужно проехать Ачинск и Назарово. Несмотря на название, поселок находится не в гористой местности, а ближайшие сопки видны лишь на горизонте, но, вероятно, в честь одной из них поселение и назвали.
В поселок ведет достаточно хорошая дорога, хотя и не самой первой свежести. Еще на въезде можно заметить развалины сельхозпредприятия.
«Здесь когда-то работал совхоз, но его приватизировали, а недавно он обанкротился. Так что, у нас градообразующее предприятие — железная дорога», — рассказал дядя погибших детей Алексей.
Как рассказали местные жители, улица Линейная, где живет семья В., в которой произошла трагедия, как раз построена в 80-е годы для семей работников железной дороги. Многие из тех, кто сюда приезжал работать на станции, уже давно сменили вид деятельности или ушли на отдых.
«Я приехала сюда 20 лет из Минусинска по распределению, — вспоминает работница детского сада, попросившая об анонимности. — Мужа встретила здесь и “застряла”. Где муж — там и жена. Он на железной дороге тогда работал. Сейчас на вахтах, но мы все равно не уезжаем. Да и нравится мне тут. Здесь журавли, гуси пролетают, места живописные».
Скошенный газон и свежий ремонт
Образовательная, культурная и спортивная жизнь поселка сосредоточена недалеко от въезда. Сначала гость Красной Сопки может увидеть библиотеку, делящую здание с администрацией.
За этим зданием располагается школа.
Далее — большое и аккуратно обустроенное футбольное поле и дом культуры с мемориалом.
Почти все объекты отремонтированы. Правда, внешне. Внутри того же дома культуры ремонт, скорее, косметический. Но все же для гуляющего по поселку человека складывается приятное впечатление.
Еще из плюсов бросается в глаза выкошенная трава. Аккуратные газоны и в центре, и на окраинах — этим может похвастаться не каждая деревня или село.
«Здесь все недавно ремонтировалось. Объекты новые. Дороги ремонтируются каждый год», — рассказал «МК в Красноярске» глава сельсовета Олег Пономарев.
Асфальт, судя по изучению улиц, действительно новый, но где-то он обрывается.
Маркетплейс и сельские сплетни по чату
Что касается торговли, то удалось насчитать около 5 магазинов и даже пункт выдачи Wildberries. Торговые точки похожи на те, что можно встретить в других поселках или селах. Продукты и хозтовары могут соседствовать в зависимости от масштабов бизнеса.
«Олимп», на товары из которого сначала подумали следователи, разрабатывая версии о причинах отравления семьи, находится в центре практически возле школы. Проходимость там очень большая. Туда идут дети и подростки за «вкусняшками», пожилые присматриваются к выпечке и мясу, а также другим продуктам. Обширный отдел со спиртным.
К слову, среди мясной продукции встречаются товары даже из Томска. В какой сохранности они доезжают до Красной Сопки — вопрос.
«После того, как семья отравилась, люди какое-то время боялись брать продукты. Думали, что тоже отравятся. Но больше никто не отравился, поэтому потихоньку стали возвращаться к привычной жизни и покупать то же, что и раньше», — рассказала продавщица магазина-конкурента под названием «555».
Судя по данным из Интернета, в поселке живут около 2 тысяч человек. Будет печально, если отсутствие достаточного количества рабочих мест приведет к оттоку населения из этого живописного места и опустению уютного населенного пункта.