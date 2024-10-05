Совхоза нет, но тут красиво: как живет Красная Сопка, где отравились четверо детей

«Я приехала сюда 20 лет из Минусинска по распределению, — вспоминает работница детского сада, попросившая об анонимности. — Мужа встретила здесь и “застряла”. Где муж — там и жена. Он на железной дороге тогда работал. Сейчас на вахтах, но мы все равно не уезжаем. Да и нравится мне тут. Здесь журавли, гуси пролетают, места живописные».